Baseball, San Marino vince anche gara2 e gara3

| 02:08 - 24 Luglio 2022

Bella doppietta nel sabato torinese per il San Marino Baseball. I ragazzi di Doriano Bindi dilagano sul 24-2 nella partita pomeridiana, mentre vincono in rimonta 9-2 nella gara serale, iniziata col Campidonico in vantaggio per 2-0 al 1° inning. Da segnalare i 10 punti battuti a casa da Jesus Ustariz in poche ore: 7 in gara2 e 3 in gara3. La tripletta consente ai nostri di rimanere in vetta nel girone A con distanza invariata rispetto al Parmaclima (percorso netto con Godo). Stesso numero di sconfitte per entrambe le squadre, quattro, ma i ducali devono ancora recuperare due partite e hanno due vittorie in meno, 15 contro 17.



GARA2: SAN MARINO A VALANGA, FINISCE 24-2

Tutti i battitori impiegati da San Marino, undici, hanno messo a segno una valida. Sono 24, in totale, le hit dei Campioni d’Italia. In quattro ne hanno battute due, Epifano e Celli tre, ma il top lo ha raggiunto l’mvp Ustariz: 4/5 con due doppi e soprattutto sette punti battuti a casa. Vincente Gabriele Quattrini.

Al 3° le due squadre vanno di botta e risposta: inizia San Marino andando 2-0 (doppio da 2pbc di Ustariz) e replicano i Grizzlies col 2-2 nella parte bassa (errore sulla battuta di Giarola e volata di Carrera).

Al 4° l’attacco sammarinese segna tre punti per il 5-2 con cinque singoli (punti battuti a casa per Angulo, Ustariz e Leonora), mentre dal 5° in poi San Marino dilaga.

Al 5°, con due out, arrivano addirittura sette punti. Ustariz ne porta a casa tre con un doppio (8-2), Pieternella due con un singolo (10-2), Epifano uno con un’altra valida (11-2) e infine un lancio pazzo vale il 12-2. Al 6° l’attacco sammarinese ne segna cinque con Ustariz (singolo interno per il 13-2), Pulzetti (valida del 14-2), Pieternella (doppio del 15-2) ed Epifano (doppio del 17-2). Al 7° ecco altre sette segnature portate a casa da Pulzetti (18-2), Pieternella (base ball per il 19-2), Epifano (volata del 20-2), Di Fabio (doppio del 22-2) e Batista, che chiude l’eccellente giornata dell’attacco col fuoricampo da due punti. Finisce 24-2.



Il tabellino

CAMPIDONICO GRIZZLIES TORINO – SAN MARINO BASEBALL 2-24

SAN MARINO: Batista ec (2/6), Celli dh (3/4), Angulo (Lo. Di Raffaele 1/3) 2b (1/1), Ustariz 1b (4/5), Leonora (Pulzetti 3b 2/2) es (1/3), Morresi r/ed (2/4), Pieternella ed/r (2/5), Epifano ss (3/4), Di Fabio 3b/es (1/5).

CAMPIDONICO: T. Giarola 2b (1/3), Mat. Pascoli ss (1/3), Carrera es (0/2), Peloro 1b (0/2), De Maria dh (1/3), Oldano ec (0/3), Marziale r (0/3), Barbero ed (1/3), Valetti 3b (1/2).

SAN MARINO: 002 375 7 = 24 bv 22 e 2

CAMPIDONICO: 002 000 0 = 2 bv 5 e 1

LANCIATORI: Quattrini (W) rl 5, bvc 3, bb 2, so 2, pgl 1; Mazzocchi (r) rl 1, bvc 2, bb 0, so 3, pgl 0; Peluso (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Arcila (L) rl 3.2, bvc 9, bb 5, so 3, pgl 5; Mar. Pascoli (r) rl 0.1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0; Gismondi (r) rl 0.2, bvc 0, bb 2, so 0, pgl 2; Meschini (r) rl 0.0, bvc 3, bb 2, so 0, pgl 5; Alioto (r) rl 0.2, bvc 6, bb 1, so 0, pgl 4; F. Giarola (f) rl 1.2, bvc 4, bb 4, so 0, pgl 7.

NOTE: fuoricampo di Batista (2p. al 7°); doppi di Ustariz (2), Celli, Pieternella, Epifano, Di Fabio, T. Giarola e Barbero.



GARA3: INIZIO IN SALITA, POI SAN MARINO VINCE 9-2

Nella partita serale il San Marino Baseball va in difficoltà all’inizio, subisce immediatamente due punti ma poi ha la pazienza giusta per colpire tra terza, quarta e settima ripresa per il 9-2 finale. Dopo la messe di valide del pomeriggio, il raccolto serale è più ristretto (sette), ma comunque sufficiente per la vittoria e il conseguente sweep. Nel box da segnalare il 2/4 di Pulzetti, il 2/3 di Pieternella con doppio e triplo, ma anche i tre punti battuti a casa di Ustariz, che con i sette del pomeriggio fanno dieci in poche ore.

La partita si apre con Luca Di Raffaele che ha qualche difficoltà nell’essere efficace a centrare la zona dello strike. Per il partente subito due basi ball, poi Carrera colpito, Peloro out e la base ball a De Maria per l’1-0 dei Grizzlies. Entra allora Palumbo, che subisce la valida interna di Oldano per il 2-0 ma poi chiude su Catalano (K) e Barbero (K e out a casa).

Il vantaggio dei torinesi rimane tale fino al terzo inning, poi San Marino reagisce e sorpassa. Pieternella apre l’inning con un triplo, ma Epifano e Pulzetti sono eliminati al piatto. La ripresa rimane viva sulla base ball a Batista, con Celli che subito dopo suona la carica con la valida dell’1-2. Angulo riceve poi la base intenzionale e dopo di lui Ustariz con un giro di mazza sorpassa sul 3-2.

Al 4° arrivano quattro punti che allargano in maniera decisiva il divario. Morresi e Pieternella ricevono due basi ball, Epifano li fa avanzare con un bunt e Pulzetti tocca il singolo del 4-2. Non solo, perché poi arrivano volata di Batista (5-2), base ball a Celli, lancio pazzo sullo strikeout con Angulo che arriva in prima, base a Ustariz per il 6-2 automatico e base anche a Leonora per il 7-2.

Al 7° i due punti arrivano col doppio di Pulzetti che spinge a casa l’8-2 e la volata di Batista per il 9-2. Sul monte, dopo un buon lavoro di Palumbo durato fino al completamento del 4°, è la volta di Kourtis e Baez, entrambi perfetti (nessun arrivo in base). San Marino vince 9-2 e completa lo sweep.



Il tabellino

CAMPIDONICO GRIZZLIES TORINO – SAN MARINO BASEBALL 2-9

SAN MARINO: Batista ec (0/2), Celli (Ferrini 0/1) dh (1/3), Angulo (Lo. Di Raffaele 0/1) 2b (0/3), Ustariz (Di Fabio es) 1b (1/3), Leonora es/1b (1/3), Morresi ed (0/3), Pieternella r (2/3), Epifano ss (0/1), Pulzetti 3b (2/4).

CAMPIDONICO: Giarola 2b (0/3), Pascoli ss (0/2), Carrera es/1b (0/2), Peloro (Marziale es 1/2, Alioto es) 1b (0/1), De Maria dh (1/2), Oldano ec (1/3), Catalano r (0/3), Barbero ed (0/3), Valetti (Meloni 0/1) 3b (0/3).

SAN MARINO: 003 400 2 = 9 bv 7 e 0

CAMPIDONICO: 200 000 0 = 2 bv 3 e 1

LANCIATORI: Lu, Di Raffaele (i) rl 0.1, bvc 0, bb 3, so 0, pgl 2; Palumbo (W) rl 3.2, bvc 3, bb 2, so 7, pgl 0; Kourtis (r) rl 2, bvc 0, bb 0, so 4, pgl 0; Baez (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 2, pgl 0; Robles (L) rl 3.1, bvc 4, bb 4, so 4, pgl 6; Zingarelli (r) rl 0.1, bvc 0, bb 3, so 1, pgl 1; Pascoli (r) rl 2.1, bvc 1, bb 0, so 0, pgl 0; Salto (f) rl 1, bvc 2, bb 1, so 0, pgl 2.

NOTE: triplo di Pieternella; doppi di Pieternella e Pulzetti.