Rimini Calcio, nessun gol nel test in famiglia di Bagno di Romagna

Sport

Bagno di Romagna

| 21:47 - 23 Luglio 2022

Una fase di gioco (foto FB Rimini Calcio).

Saltata l'amichevole contro la Sampierana, il Rimini ha giocato a Bagno di Romagna - sede del ritiro - un test in famiglia. Due i tempi di 25 minuti ciascuno. Alla fine nessun gol. Non hanno giocato gli acciaccati Lo Duca e Mencagli. Presente il presidente Rota e il dg Peroni. La società sta lavorando per ingaggiare un attaccante, una prima punta.



Le formazioni

Rimini rosso (4-3-3): Galeotti; Laverone, Pietrangeli, Allievi, Acquistapace; Delcarro, Pasa, Tonelli; Gabbianelli, Accursi, Piscitella.

Rimini bianco (4-3-3): Zaccagno; Bianchi, Antei, Panelli, Haveri; De Rinaldis, Tanasa, Rossetti; Cherubini, Santini, Sereni. Allenatore Marco Gaburro.