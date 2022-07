Calcio Rsm, Murata: ecco Donati, Sarti e Venerucci. Mercoledì 27 la presentazione

Sport

Repubblica San Marino

| 17:44 - 23 Luglio 2022

Da sinistra Davide Venerucci e Gianmarco Donati.

Si rinforza la rosa del Murata con tre pedine. Si tratta di Davide Venerucci, centrocampista classe 1997, nell'ultima stagione al Cosmos e prima per due campionati al Domagnano e una al Cailungo; l'altro è l’esterno d’attacco della classe 1993 Gianmarco Donati, ex Cosmos e prima per alcune stagioni al Roncofreddo in Prima categoria; il terzo è Mattia Sarti, centrocampista mancino classe 2003 proveniente dall'Academy: arriva in prestito dalla Folgore.



Intanto mercoledì 27 alle ore 20 al Palace Hotel di Serravalle presentazione ufficiale del Murata Calcio: squadra, staff, dirigenti. La serata è realizzata grazie alla collaborazione degli sponsor Vivo Dj Party che accompagna le serate sulla terrazza del Palace Hotel, Osteria da Giulio di Gianluca Francioni, Faster (posa pavimenti e rivestimenti) e Gattei Impianti.



La preparazione inizierà martedì 2 agosto a Montecchio. Le prime amichevoli sono state fissate: sabato 13 agosto alle ore 15 a Fiorentino contro il Gatteo Mare; sabato 20 agosto contro il Fiorentino (sede da definire); sabato 27 agosto a Montecchio alle ore 15 contro i Delfini Rimini.