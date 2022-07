Un orto di libri: le poesie di Rosaria Cripim Da Costa a Pennabilli

Eventi

Pennabilli

| 17:16 - 23 Luglio 2022

Orto dei frutti dimenticati, Pennabilli.

Rosana Crispim Da Costa è la quarta ospite della rassegna Un orto di libri a Pennabilli. Sabato 30 luglio alle 18:00 il nuovo incontro che vede protagonista un’autrice brasiliana. Da Costa inaugura una serie di appuntamenti che animeranno l’Orto dei frutti dimenticati per tutto il mese successivo per parlare di libri con scrittori e poeti. E se un libro è un sogno che si avvera per ogni scrittore, il mese di agosto, tradizionale mese dedicato alle stelle cadenti – si apre con Niente mi impedisce di guardare le stelle pubblicato da Ghilgamesh Edizioni.



A dialogare con Rosana Crispim Da Costa ci saranno Angela Orazietti e Veronica Bugli. Angela Orazietti è insegnante di Lettere alla Scuola Secondaria di I grado di Sant’Agata Feltria, paese in cui ha conosciuto l’autrice. Ha proposto l’incontro dopo averne costruiti e presentati altri nelle passate edizioni della rassegna. Angela rappresenta, inoltre, anche l’Associazione culturale D’là de Foss che collabora all’evento. Veronica Bugli, invece, classe ‘94, sta concludendo i suoi studi universitari per diventare Educatrice sociale. Da anni organizza eventi di poesia e attacchi d’arte nel centro storico di Rimini.