Calcio Eccellenza, l'esperto Dante Rossi al Tropical Coriano

| 17:15 - 23 Luglio 2022

Da sinistra il ds Beppe Terenzi e il difensore Dante Rossi.



L'ASD Tropical Coriano comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, per la stagione 2022-2023, di Carlos Dante Rossi, calciatore argentino naturalizzato sammarinese classe 1987.

Dante, difensore centrale mancino, ha disputato la prima parte della scorsa stagione nelle fila del Cattolica, in Serie D, per poi concluderla al Foligno Calcio, sempre in Serie D.

In precedenza anunciati gli ingaggi di Luca Pigozzi, centrocampista classe 2000 che arriva in biancorossoblù dopo le esperienze con Jesina, Santarcangelo e Fya Riccione e di Francesco Scarponi, centrocampista offensivo classe 2000 proveniente dalla Fya Riccione, con un passato in Serie D tra le fila della Savignanese.