Coronavirus, bollettino del 23 luglio: i numeri in Regione e in provincia di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:37 - 23 Luglio 2022

Il bollettino di sabato 23 luglio.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.724.270 casi di positività, 5.166 in più rispetto a ieri, su un totale di 22.117 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 8.832 molecolari e 13.285 test antigenici rapidi.

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 23,3%.



Ricoveri



I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 50 (+5 rispetto a ieri, +11,1%), l’età media è di 63,4 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.743 (-17 rispetto a ieri, -1%), età media 75 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Parma (numero invariato rispetto a ieri); 3 a Reggio Emilia (+1); 4 a Modena (+1); 13 a Bologna (+1); 4 a Imola (+1); 3 a Ferrara (invariato); 6 a Ravenna (invariato); 3 a Forlì (invariato); 4 a Cesena (invariato); 8 a Rimini (+1). Nessun ricovero a Piacenza (come ieri).



Contagi



L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 49,2 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 754 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 356.719) seguita da Modena (736 su 264.432); poi Reggio Emilia (579 su 194.360), Rimini (571 su 162.868) e Ravenna (506 su 162.121). Quindi Ferrara (494 su 121.392) e Parma (425 su 144.573); poi Cesena (379 su 96.611), Piacenza (285 su 87.141), Forlì (274 su 80.041) e, infine, il Circondario Imolese con 163 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 54.012.



I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 79.176 (-2.469). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 77.383 (-2.457), il 97,8% del totale dei casi attivi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.



Guariti e deceduti



Le persone complessivamente guarite sono 7.624 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.627.735. Purtroppo, si registrano 11 decessi:



2 in provincia di Parma (entrambi uomini, rispettivamente di 81 e 82 anni)

1 in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 58 anni)

2 in provincia di Modena (una donna di 89 anni e un uomo di 76 anni)

1 in provincia di Bologna (una donna di 91 anni)

4 in provincia di Ravenna (tutti uomini, rispettivamente di 72, 82, 84 e 91 anni)

1 a Cesena (un uomo di 99 anni, residente al di fuori del territorio dell’Emilia-Romagna).



Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Ferrara, Rimini e nel Circondario Imolese.