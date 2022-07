Attualità

Rimini

| 15:06 - 23 Luglio 2022

Il pullman azzurro della Polizia di Stato nel Piazzale Kennedy.

Si è svolta in mattinata, (23 luglio) alla presenza del Prefetto e delle altre Forze di polizia, la conferenza stampa indetta dal Questore di Rimini in occasione del passaggio del Pullman Azzurro della Polizia di Stato.



Testimonial d'eccezione della tappa riminese della "campagna sulla sicurezza stradale" è stato il campione della MotoGp Enea Bastianini, pilota oggi ai vertici del motomondiale. Con l'occasione sono stati trattati i temi sensibili della campagna di informazione che la Polizia di Stato ha in atto sulla sicurezza stradale.



Il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Rimini ha presentato i principali risultati dell'attività operativa messa in campo dalla Specialità. Si inviano alcune immagini dell'iniziativa.