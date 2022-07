Cronaca

Rimini

| 14:54 - 23 Luglio 2022

Il vetro esploso.

Troppo caldo, esplode un lunotto di una auto parcheggiata fuori dal supermercato. Un violento boato nella mattinata di sabato 23 luglio nel riminese. Per fortuna in quell’istante non c’era nessuno vicino al veicolo. Il botto si è sentito a decine di metri di distanza. Probabilmente a causa della presenza di una microcrepa che, assieme al calore, ha provocato lo scoppio causando un grande spavento.