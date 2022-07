Vicina sente rumore al piano di sotto e fa arrestare ladro d'appartamento

Cronaca

Rimini

23 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Nella mattinata di venerdì 23 luglio 2022 la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un ragazzo marocchino per il reato di Tentato Furto in abitazione. In particolare, alle ore 02.05, una volante della Polizia di Stato è intervenuta in un appartamento della zona della nuova Fiera, poiché era arrivata una chiamata da parte di una signora che udiva dei rumori sospetti provenire dal piano terra della propria abitazione.



Giunti sul posto i poliziotti hanno notato immediatamente il vetro di una finestra danneggiato, degli attrezzi per terra utili allo “scasso” insieme a una luce accesa proveniente da una stanza del piano terra dell’abitazione in questione, che al momento risulta disabitata.

I poliziotti, insospettiti, hanno raggiunto la stanza illuminata dove avevano notato il profilo di un individuo chinato intento a rovistare all’interno di alcuni cassetti.



Scoperto sul fatto, l’uomo ha tentato di fuggire, ma è stato prontamente bloccato dagli operatori. Accompagnato in Questura, l'uomo è stato tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo che si terrà oggi (23 luglio) presso il Tribunale di Rimini.