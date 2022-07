Calcio Promozione, Gabicce Gradara: altre tre pedine. Nello staff un figlio d'arte

Sport

Gabicce Mare

13:52 - 23 Luglio 2022

Il vice allenatore del Gabicce Gradara Massimiliano Pasculli.



Con l’arrivo di tre pedine – due under e un over - è stata completata la rosa del Gabicce Gradara. Il primo è Federico Semprini, riminese classe 2003, terzino sinistro in uscita dall’Academy San Marino. Il secondo è il centrocampista pure lui riminese Simone Gabrielli, classe 2004, in arrivo dal Rimini United (Seconda categoria Romagna) che è approdato allo spareggio playoff. Infine Giuseppe Pierri, attaccante 1999, in prestito con diritto di riscatto dall’Asar Riccione retrocessa dalla Promozione in Prima. Un attaccante veloce e tecnico pericoloso nell’uno contro uno, con buone potenzialità: al Gabicce Gradara può trovare l’ambiente giusto per dimostrare il suo valore. I due under vanno ad aggiungersi al difensore classe 2002 Mattia Santarini ed Elia Mussoni, portiere 2004, dell’Accademia Rimini.



Inoltre entrano nella rosa della prima squadra i seguenti giovani del settore giovanile: il centrocampista 2003 Lorenzo Della Chiara; il centrocampista 2003 Matteo Ugoccioni; il difensore 2004 Riccardo Cecchini; il difensore 2004 Domenico Ferraro; il centrocampista 2004 Andrea Magi.



La preparazione del Gabicce Gradara comincerà lunedì 8 agosto allo stadio Magi. Mister Filippo Vergoni e il vice Massimiliano Pasculli (figlio dell’ex bomber del Lecce Pedro Pablo Pasculli) saranno coadiuvati dal preparatore atletico Mauro Chefa, mentre il fisioterapista è Luca Marchini.



AMICHEVOLI Queste le amichevoli fissate con orario da definire. Sabato 13 agosto Gabicce Gradara-Pietracuta; Sabato 20 agosto Gabicce Gradara – Fossombrone (Eccellenza); mercoledì 24 Gabicce Gradara – Mondaino (Prima); sabato 27 Gabicce Gradara - Vismara (Prima).