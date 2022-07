Achille Lauro, Ron, Silvia Mezzanotte e tanti altri nel ricco fine settimana di Cattolica

Eventi

La Regina dell'Adriatico non si ferma mai. Quella che sta vivendo è davvero una stagione entusiasmante e ricca di appuntamenti. Questa settimana, poi, vede Cattolica protagonista della grande musica. A partire dall'incredibile esibizione di giovedì scorso in Arena con protagonisti Jeff Beck e Johnny Depp e senza dimenticare il "Jazz Feeling Jazz" in Piazza Roosevelt, i martedì di "Us Baila" in Piazza Mercato, la musica di Enzo Jannacci raccontata mercoledì da Good Vibrations in Piazza del Tramonto.



Ieri il via al fine settimana targato World Ducati Week ed ancora una volta Cattolica ha risposto presente riempiendo una Piazza Primo Maggio gremita e "scatenata" sulle note ed i ritmi della "Dino Gnassi corporation". Per l'occasione la Regina si è "vestita" di rosso con stendardi, affissioni, bandiere e t-shirt per dare il benvenuto ai ducatisti. Ma non solo, ieri sera anche il Teatro della Regina ha ospitato della grande musica grazie al Concerto dell'Orchestra di fiati del Conservatorio Rossini di Pesaro.



Questa sera (23 luglio), invece, sarà la volta della carica energetica di Achille Lauro che promette un grande show in Arena della Regina accompagnato dall'Electric Orchestra in un viaggio che toccherà tutto il meglio della sua produzione artistica.



Infine, domenica, dalle 21, il grande evento gratuito in Piazza Primo Maggio della campagna "Guida e Basta" promossa dalla Regione Emilia-Romagna. Dal palco grandi artisti e non solo sensibilizzeranno alla guida attenta e consapevole, ma soprattutto senza distrazione, causa troppo spesso di incidenti sulle strade. Sarà presente l'Assessore regionale Andrea Corsini che ha tra le sue deleghe, oltre al turismo, anche quelle a mobilità e trasporti. Attese le esibizioni di Ron, Silvia Mezzanotte, Filippo Graziani, Gianluca Impastato e tanti altri.



"Quest’estate - commenta la Sindaca Franca Foronchi - stiamo proponendo tantissimi eventi musicali e culturali, non dimentichiamo le visite guidate al Centro Storico, la visita alla Galleria Paparoni, la Galleria Santa Croce, le attività del Centro Culturale Polivalente. Desideriamo che chi Cattolica la vive quotidianamente e chi la sceglie come meta per le proprie vacanze trovi un’offerta varia e di qualità, che permetta di pensare e di rilassarsi al tempo stesso. Il nostro mare, le nostre spiagge , le nostre piazze, i nostri giardini e parchi, le nostre strutture ricettive e di ristorazione sono sempre pronte ad accogliere i turisti rispettando la migliore tradizione che ci contraddistingue. Solo pochi giorni fa abbiamo ricevuto un studio con la classifica delle località balneari più amate dagli italiani dove Cattolica figurava al quinto posto. Questo è per noi un vero orgoglio e siamo consapevoli che risultati del genere siano frutto di un lavoro di squadra, per questo un ringraziamento va tutti coloro che collaborano con noi, agli uffici turismo e cultura, ai dipendenti comunali, ai nostri operatori turistici e ai nostri cittadini. Possiamo davvero dire che a Cattolica l’estate è differente".



"Ci tengo a ribadire - sottolinea il Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi - che è proprio questo il progetto turistico che l'Amministrazione ha in mente: offrire manifestazioni di altissima qualità, diversificate tra loro, con target di riferimento precisi. Il tutto in una città che si presenta al tempo stesso tranquilla e sicura ma dinamica e vivace. Voglio, inoltre, ringraziare la Regione Emilia-Romagna che si dimostra sempre vicina ed attenta alla nostra città. L'appuntamento di domenica con la presenza dell'Assessore Corsini è l'ennesima conferma. Un grande evento, tra talk e musica, interamente promosso e finanziato dalla Regione che porterà altri grandi nomi a Cattolica, Regina dell'estate 2022".