Viserba, ecco il nuovo parcheggio di via Palotta

| 12:43 - 23 Luglio 2022

Sono stati completati e collaudati i lavori per la nuova area di sosta pubblica a servizio della zona di Viserba, in via Palotta. Il parcheggio è frutto di un accordo siglato con il privato proprietario dell'area e prevede una disponibilità di 55 posti auto destinati ad uso pubblico, a disposizione di residenti, turisti, operatori commerciali e attività.

L'accesso al parcheggio è regolamentato da un sistema di controllo automatizzato, che sarà attivabile dagli utenti con un'apposita tessera. La formula tariffaria sperimentale applicata dall'Amministrazione per questa estate prevede la possibilità di sottoscrivere un abbonamento stagionale con validità fino al 30 settembre al prezzo di 180 euro. In questa fase iniziale si potranno acquistare fino ad un massimo di 5 abbonamenti a persona.

Gli abbonamenti sono acquistabili agli uffici comunali di via Rosaspina 21, il lunedì, mercoledì e venerdì mattina e i pomeriggi di martedì e giovedì. Al momento della sottoscrizione sarà richiesta una caparra di 9 euro che sarà restituita al termine della stagione, al momento della restituzione della tessera.