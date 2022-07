Rimini, guida in stato d’ebbrezza, detenzione di cocaina, 5 patenti ritirate e segnalazioni

Cronaca

Rimini

| 12:25 - 23 Luglio 2022

Guida in stato di ebbrezza.

Prosegue il presidio del territorio del nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale, presente la notte scorsa in particolare nell’area di piazzale Gondar. Il personale è stato impegnato in particolare in attività mirate al contrasto della guida in stato di ebbrezza e del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, con il supporto delle unità cinofile Jago e Bruce. Cinque le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, con due conducenti denunciati perché trovati con tasso alcolemico superiore a 0.8 grammi per litro. Un automobilista invece è stato sottoposto al ritiro della patente perché trovato in possesso di un grammo di cocaina mentre era alla guida del veicolo. Nel corso della notte inoltre quattro persone sono state segnalate alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti di vario tipo.