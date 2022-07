Riccione: servizi per la prima infanzia, tariffe abbattute nei mesi estivi

Attualità

Riccione

23 Luglio 2022

Prosegue il sostegno alla genitorialità attraverso l’abbattimento delle tariffe agli asili nido. Il Comune di Riccione, grazie al finanziamento regionale nell’ambito del progetto “Al nido con la Regione” continua ad essere accanto alle famiglie. La Regione Emilia-Romagna aveva stanziato per questo progetto 113.741, 30 nel 2021 e da questo importo l’attuale giunta comunale ha deciso di utilizzare la cifra residua di 57.524,90 euro per sostenere le famiglie nel pagamento mensile delle rette dei nidi comunali e nido d’infanzia convenzionato “Ipab Ceccarini”.

Il Comune di Riccione per l’anno scolastico 2021/2022, procederà quindi all’abbattimento dei tre mesi estivi (giugno, luglio e agosto) delle tariffe per i servizi a domanda individuale rivolti alle famiglie residenti con Isee inferiore a 26.000 euro, rispettando così il limite dato dalla Regione.





“Grazie a questo progetto della Regione Emilia-Romagna anche nel nostro Comune riusciamo a contribuire al sostegno genitoriale. È una iniziativa che speriamo la Regione confermi anche per il prossimo anno per il grande valore per le famiglie di un progetto di questo tipo – ha dichiarato Sandra Villa, assessore alla pubblica istruzione - Tre mesi di abbattimento della retta dei nidi è un sostegno volto ad aiutare il bilancio delle famiglie. Soprattutto in questo periodo, dopo due anni di pandemia e il caro bollette, le famiglie con i figli stanno attraversando momenti non facili. Con questo provvedimento concreto prosegue da parte del Comune di Riccione l’impegno preso per sollevare le famiglie dalla spesa estiva dei nidi. Questo tipo di provvedimenti sono perfettamente in linea con la nostra idea di sostegno all’infanzia e alle famiglie. Sarà infatti intenzione della nostra amministrazione lavorare per continuare a sostenere concretamente i servizi educativi per l’infanzia”.