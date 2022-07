Turiste premiate: in vacanza a Viserba da 50 e 40 anni, il saluto personale e le congratulazioni da parte del Comune di Rimini

Attualità

Rimini

| 11:39 - 23 Luglio 2022

Giusy Famater e la sua famiglia a Rimini.

Ieri sono state premiate, dagli Assessori del Comune di Rimini Francesca Mattei e Mattia Morolli, due turiste per la loro fedeltà che negli anni hanno dimostrato alla città di Rimini.



Sono Fausta Brugnoni, piacentina che da 50 anni viene in vacanza a Rimini e Giusy Famater con la sua famiglia, che dalla Svizzera, negli ultimi 40 anni ha scelto sempre Rimini come meta delle proprie vacanze estive. Entrambe, in tutti questi anni, sempre ospiti dell’Hotel Ray di Viserba.



Oltre al saluto istituzionale e alle congratulazioni per un così longevo attaccamento al territorio di Viserba, gli amministratori del Comune di Rimini hanno donato alle turiste fedeli dei libri sulla città di Rimini e su Federico Fellini.