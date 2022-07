Novafeltria, capriolo investito, soccorsi in ritardo: animale perde la vita in strada

Attualità

Novafeltria

| 11:36 - 23 Luglio 2022

Il luogo dell'investimento.

Un automobilista che procedeva da Perticara in direzione Novafeltria, all’altezza della frazione Sabbioni, si è visto attraversare la strada da un capriolo sbucato improvvisamente dal boschetto e non ha potuto evitarlo. E’ la segnalazione di un nostro lettore che racconta che “alcuni passanti si sono fermati per soccorrere l’animale chiamando le forze preposte, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: l’animale è deceduto con grande rammarico e commozione da parte dei occasionali soccorritori”. Secondo il racconto, la Guardia Forestale è stata contattata, ma gli operatori hanno risposto che l’intervento non sarebbe potuto avvenire se non prima di un’ora. Comprensibile quindi il malcontento dei soccorritori per il tardivo intervento.