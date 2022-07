Calcio, ufficiale: Accademia Marignanese in Prima. Il tecnico è Mirco Palazzi

Sport

San Giovanni in Marignano

| 11:33 - 23 Luglio 2022

Come anticipato da Altarimini.it, la Società ASD Accademia Marignanese parteciperà nella prossima stagione al campionato di Prima categoria. E' stata completata e ratificata l’iscrizione in FIGC-LND-CRER grazie alla fusione per incorporazione con la Società ASD Spontricciolo.

Il Presidente Loris Neri e il Direttivo della Società hanno affidato al Direttore Sportivo Fernando Aratari la costruzione della prima squadra, in collaborazione con il nuovo allenatore, il cattolichino Mirco Palazzi, già nel settore giovanile del Rimini Calcio. Sarà allestita una rosa giovane ma in grado di raggiungere la salvezza.

Sulla scia di questo progetto di crescita che darà ulteriore sbocco tecnico ai ragazzi al termine del loro percorso nel Settore Giovanile, è confermata anche la partecipazione al Campionato Juniores.