Trofeo Copa Nova: "Osteria Madama Dorè" trionfa nell'edizione 2022

Sport

Novafeltria

| 04:50 - 23 Luglio 2022

La squadra vincitrice "Madamadorè".

Si è appena concluso, nella serata di venerdì 22 luglio, il torneo estivo di calcio a 9 “Copa Nova”: trofeo in notturna che ha intrattenuto per due settimane i tanti spettatori registrati in tutte le serate. Il torneo, organizzato dalla società Vis Novafeltria e che si è svolto presso il campo sportivo di Secchiano “Urbini-Casali”, ha visto sfidarsi 9 squadre della Valmarecchia ed ha coinvolto oltre 150 ragazzi provenienti da tutta la zona.

A trionfare è stata la squadra “Osteria Madama Dorè” che ha battuto in finale “Avamposto 2.0” per 7-4 (d.t.s. 3-3)

Terza classificata la squadra "Demos Sas", che ha disputato la finalina battendo “Pennabilli” ai calci di rigore.



Notevole successo di pubblico e grande calcio nella serata finale del torneo, dove fra un’incontro e l’altro si è esibito dal vivo il gruppo Rap locale “Articolo 4”.



A premiare le squadre il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini, assieme all’Assessore Fabio Pandolfi e la consigliera comunale Ilaria Sebastiani.

Sono stati inoltre premiati dall’organizzazione il Miglior portiere, Alessandro Balducci (Demos Sas), il Miglior Giocatore, Aymane Frihat (Madama Dorè) e il capocannoniere del torneo, Raul Ura, attaccante della squadra vincitrice del torneo Madama Dorè.



I ragazzi del “Madama Doré” conserveranno fino all’anno prossimo la coppa insieme al titolo di Campioni di questa straordinaria edizione 2022.