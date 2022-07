Beach Volley, Lorenzo Rossetti convocato per un collegiale con la Nazionale

Sport

Bellaria Igea Marina

| 21:31 - 22 Luglio 2022

Lorenzo Rossetti.





Non solo soddisfazioni sul parquet per Lorenzo Rossetti, che dopo una stagione straordinaria terminata con il quarto posto al trofeo delle regioni, arriva anche la convocazione per un collegiale con la Nazionale di Beach Volley.

L’atleta del Porto Robur Ravenna, che negli ultimi due anni ha giocato con la Dinamo Pallavolo Bellaria prenderà parte dal 26 luglio, a uno stage di allenamento e selezione con la Nazionale italiana di Beach Volley volta a comporre la squadra Nazionale Under 19.

I sei beachers convocati, dei quali Lorenzo è uno dei più piccoli, si alleneranno nel Centro di Preparazione Olimpica di Formia, con lo staff tecnico guidato dai vastesi Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis, responsabili del settore giovanile del beach volley nazionale

Per Lorenzo Rossetti sarà l’occasione per riprendere contatto con l’ambiente della nazionale e proseguire nel percorso di crescita di beachvolley, iniziato lo scorso anno con la Powerbeach di Matteo Galli con la quale ha conquistato la medaglia di bronzo nel campionato Nazionale di categoria.



L’elenco dei convocati

DALL’ORTO MICHELE - Energy Volley, GIULIANO ALESSIO - ASD KK Eur Volley, DONATELLI PIETRO - GSD Volley Pescara 3, FUNARI FILIPPO - ASD Athlon Club Ostia, REGGIANI RICCARDO - Mutina Beach SSD, ROSSETTI LORENZO - GS Por. Robur Costa 2030.