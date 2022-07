Sport

Rimini

| 20:05 - 22 Luglio 2022

Non si terrà l'allenamento congiunto fissato per sabato alle ore 18 sul campo da gioco in sintetico di San Piero in Bagno tra Sampierana e Rimini che è in ritiro nella vicina Bagno di Romagna. Alla base della decisione a quanto pare problemi organizzativi. Pertanto i biancorossi alle ore 18:30 al campo di Bagno di Romagna, sede degli allenamenti quotidiani, scenderanno in campo per un test in famiglia.