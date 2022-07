Cronaca

Incidente nella serata di oggi (venerdì 22 luglio) a Viserba di Rimini. Un bambino è rimasto ferito dopo essere stato schiacciato da un cancello automatico di una abitazione in via Aldo Celli. Il bimbo è stato subito soccorso dal 118 ed è stato trasferito con l’elicottero di Ravenna all’ospedale "Bufalini" di Cesena dove è ricoverato per vari traumi. Fortunatamente non è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato per verificare l'accaduto.