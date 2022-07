Volley C, Prime Cleaning Riccione: la new entry in regia è Matteo Alessandri

Sport

Riccione

| 19:16 - 22 Luglio 2022

Matteo Alessandri.

La prima new entry della Prime Cleaning Riccione Volley è in cabina di regia: si tratta di Matteo Alessandri. Palleggiatore classe 1985, arriva a Riccione dopo l'ultima stagione in forza alla Nuova Consolini maschile di serie B. In carriera Matteo vanta anche numerose esperienze nella categoria di serie C, con Viserba, San Giovanni e a Bellaria con coach Botteghi, che quest'anno ritroverà sulla panchina di Riccione.

Un arrivo importante quello di Alessandri che garantirà qualità ed esperienza al nuovo roster riccionese.

Queste le parole di Matteo Alessandri: "La passione e la determinazione delle persone che anno scorso hanno reso possibile nuovamente Riccione come realtà nella pallavolo maschile è nota; le dinamiche con cui si sta allestendo il rooster dell'anno prossimo non possono far altro che confermare e accrescere questo aspetto. Per me non è stato difficile accettare questa opportunità, sia perché significherebbe ritrovare alcune delle figure più importanti che mi legano a questo sport, sia perché la società ce la sta mettendo tutta per allestire un organico in grado di togliersi soddisfazioni importanti. Vogliamo divertirci e farvi divertire".