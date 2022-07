Basket, Europei Under 18 a San Marino da domenica a giovedì 28

Sport

Repubblica San Marino

| 19:11 - 22 Luglio 2022

La squadra di San Marino.

Presentati gli europei under 18 di basket. Parteciperanno dieci squadre divise in due gironi. Nel gruppo A San Marino, Albania, Monaco, Andorra e Malta. Nel gruppo B Azerbaijan, Gibilterra, Moldova, Lussemburgo e Armenia. Da domenica 24 a giovedì 28 spazio alle partite dei gironi. Venerdì 29 giornata di riposo, sabato 30 gli incroci e domenica 31 le finali per i vari piazzamenti. Prima e seconda classificata di ogni gruppo disputeranno le semifinali per il titolo, terza e quarta si scontreranno per le posizioni dalla 5ª all’8ª, le quinte giocheranno direttamente domenica 31 la finale per la 9ª e 10ª posizione



HEAD COACH STEFANO ROSSINI: “Ci siamo preparati bene, i ragazzi sono sempre stati attenti, vogliosi e determinati a dare il 100%. Inizialmente il gruppo era di 18 elementi, poi con le settimane è stato ristretto. Abbiamo avuto la fortuna di poter disputare un buon torneo di preparazione a Lloret De Mar, anche se non al completo. Un’esperienza che ci è servita per vedere chi poteva rientrare nel gruppo dei 12. Sensazioni? Non so dove potremo arrivare. Abbiamo un’idea di massima del valore degli avversari ma io credo che molto dipenderà da noi, dal nostro approccio e dalla tenuta mentale. E soprattutto da come riusciremo a superare le difficoltà che ci proporranno i nostri avversari”

Quali sono le qualità che ti piacciono di più di questo gruppo?

“Il fatto che sia una squadra dinamica che mette molta voglia ed energia in tutto quello che fa. Come centimetri e stazza magari siamo carenti rispetti ad altre squadre, ma sopperiamo con altro, anche con un pizzico di follia e di istinto. Il pubblico? Mi aspetto che sia numeroso e che sostenga sempre i nostri ragazzi. Ci troveremo di fronte a sfide impegnative e il sostegno di chi ci guarderà dalle tribune sarà fondamentale”.



ASSISTANT COACH ALESSANDRO MURATORI: “Ho vissuto un paio di volte l’esperienza di far parte dello staff in un Europeo casalingo e devo dire che sono sempre momenti particolari e intensi, gli uni diversi dagli altri. L’emozione è sempre la stessa, rappresenti la tua Nazione e vuoi farlo al meglio, responsabilmente. Credo che arriviamo bene a questo Europeo, il periodo di allenamento è stato intenso e ora siamo pronti a giocare. L’appello a tutti è quello di esserci, di sostenerci con entusiasmo. Ai ragazzi serve, può essere l’elemento trainante per il gruppo”



MONICA GALLI – FSP: “Ci prepariamo a questo Europeo col massimo dell’entusiasmo e della volontà di garantire a tutti un’esperienza di alto livello. Lo sforzo della Federazione è grande, ospitiamo nove squadre all’interno del territorio sammarinese e al Multieventi, da domenica 24 a domenica 31, verranno disputate 29 partite. Il lavoro di mesi culminerà tra pochi giorni e vogliamo che sia per tutti una settimana di basket vissuto al meglio”.



FRANCESCO GUIDA – CAPITANO: “Giocare in casa ci può dare una spinta in più. Noi di sicuro ci faremo trovare pronti e vogliamo dare il massimo di quello che abbiamo dentro. Non vediamo l’ora di giocare”.



IL ROSTER



2 Alessandro RENZI 1-2 14-01-2004

3 Nicolas MARCATTILI 1 01-06-2005

5 Nicola VENTURINI 2-3 25-04-2004

6 Lorenzo LETTOLI 3-4 29-06-2005

7 Davide CECCHETTI 3 07-06-2004

8 Francesco GUIDA 1-2 18-04-2004

9 Giacomo CARATTONI 3 19-02-2004

10 Filippo RICCIOTTI 2-3 12-04-2004

17 Lucio LONFERNINI 2 17-06-2004

33 Filippo GUIDUCCI 3 23-06-2005

34 Mattia ZAFFERANI 5 25-01-2004

88 Marco TASSINARI 5 12-01-2005



HEAD COACH – Stefano ROSSINI

ASSISTANT COACH – Alessandro MURATORI

ASSISTANT COACH – Federico GUIDA

PHYSIOTERAPIST – Alessandro VIO

HEAD OF DELEGATION – Loriano ZANNONI