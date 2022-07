Lettori: degrado rifiuti Miramare zona via Marconi

Attualità

Rimini

| 18:38 - 22 Luglio 2022

Miramare in via Marconi.

Continuano ad arrivare alla redazione di Altarimini le denuncie di sporcizia e mancanza di pulizia: "Buongiorno, sono un ambulante che vende la propria merce al mercato il martedì mattina a Miramare in via Marconi. Questo è lo scenario di fianco al nostro banco dove la clientela viene ad acquistare la merce. C'è molta immondizia che aumenta di settimana in settimana, borse probabilmente rubate senza contare la puzza indescrivibile causata dai rifiuti e dai bisogni umani. Dal buco c'è un via e vai di persone che ci preoccupa. Abbiamo fatto segnalalazione all'Urp di Rimini per tutto senza avere nessun riscontro. Volevamo segnalare il problema di degrado della zona".