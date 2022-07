Cronaca

Nazionale

| 18:23 - 22 Luglio 2022

L’intervento dell’elicottero del 118.

Un radioamatore di Riccione che era in escursione con la figlia capta messaggio di aiuto, salvata escursionista. E' accaduto giovedì 21 luglio sulla montagna del Latemar. L’allarme ha permesso di contattare immediatamente i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e una squadra di soccorso. Si è reso necessario l’intervento dell’elicottero del 118 per il recupero di una donna tedesca 63enne che dopo una copiosa caduta si è ferita alle costole. Nella zona dell'incidente non vi era campo telefonico.