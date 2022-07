Lavoro nero, sicurezza e mancati riposi. Chiuse 8 imprese nel riminese

Cronaca

Rimini

| 17:09 - 22 Luglio 2022

Carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro.

Lavoro nero, violazione delle norme sulla sicurezza e mancati riposi: i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro di Rimini hanno sospeso l’attività di otto ditte ed elevato sanzioni per ben 300 mila euro.



L’esito dei controlli svolto sull’ intero territorio provinciale ha consentito di individuare lavoratori non registrati (in nero), pagamenti in contanti ai lavoratori dipendenti ai fini della non tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni, infedeli registrazioni sul libro unico del lavoro, mancata concessione del riposo settimanale e superamento dei prescritti orari di lavoro, mancato versamento contributivo, nonché inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro quali omessa formazione/informazione sulla sicurezza dei lavoratori, omessa valutazione dei rischi aziendali, omessa redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione. Ad oggi sono state 14 le ditte controllate ed è stato adottato il provvedimento sospensivo dell’attività per 8 ditte per l’impiego di 22 lavoratori in nero. Accertato l’impiego irregolare di altri 52 lavoratori a fronte di 75 lavoratori controllati. I controlli hanno consentito anche di recuperare imponibili di contribuzione per 103.784,00 euro circa.



In particolare:



Venivano chiuse 4 ditte di Riccione, di cui 2 nella località Marano, gestite da imprenditori italiani e stranieri, ove venivano riscontrate violazioni concernenti l’impiego di 14 lavoratori in nero, infedeli registrazioni sui Libri Unici del Lavoro, superamento della durata massima dell’orario di lavoro, mancata concessione del riposo settimanale e modalità di corresponsione della retribuzione in contanti. Venivano elevate sanzioni amministrative per un totale di oltre euro 87.000 euro.



Venivano chiusa 1 ditta di Rimini, gestita da imprenditore straniero, ove venivano riscontrate violazioni concernenti impiego di 1 lavoratori in nero, infedeli registrazioni sui Libri Unici del Lavoro, modalità di corresponsione della retribuzione in contanti, superamento della durata massima dell’orario di lavoro e mancata concessione del riposo settimanale. Venivano elevate sanzioni amministrative per un totale di oltre euro 50.000.000 euro.



Venivano altresì controllate 5 ditte di Rimini, 1 di Cattolica e 1 di Misano Adriatico, dalle quali sono emersi infedeli registrazioni, omessa comunicazione di inizio di prestazione lavorativa, omessa denuncia collaboratori familiari e modalità di pagamento in contanti. Venivano elevate sanzioni amministrative per un totale di oltre euro 128.000,00 euro.



Veniva chiusa 1 ditta della bassa Valconca, gestita da imprenditore italiano, ove venivano riscontrate violazioni concernenti impiego di 6 lavoratori in nero, infedeli registrazioni sui Libri Unici del Lavoro e modalità di corresponsione della retribuzione in contanti. Venivano elevate sanzioni amministrative per un totale di oltre euro 35.000,00 euro.



Veniva chiusa 1 ditta di Verucchio, gestita da imprenditore italiano, ove venivano riscontrate violazioni concernenti impiego di 1 lavoratori in nero e modalità di corresponsione della retribuzione in contanti. Venivano elevate sanzioni amministrative per un totale di oltre euro 8.200,00 euro.