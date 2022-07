Calcio Prima, il portiere Francesco Scotti continua a giocare con l'Avis Montecalvo di Pesaro

Sport

Rimini

| 16:39 - 22 Luglio 2022

Francesco Scotti.

Il portiere ex Rimini e Forlì e Cattolica Francesco Scotti (classe 1983) continua a giocare. Nella prossima stagione vestirà la maglia dell'Aviss Montecalvo, squadra pesarese di Prima categoria. Classe 1983, Scotti è stato conteso fino all'ultimo dal Lunano. Nel profilo di Ciccio Scotti su Trasfermarket compare già la nuova destinazione. Nell'ambizioso club marchigiano approdano anche i difensore Filippo Venerucci (classe 2001) ex Tavullia e Mattia Cereti (classe 2019) ex Vismara.

Alberto Torelli (classe ’95) centrocampista pesarese ex Santarcangelo quest’anno in forza al Lumezzane (Serie D girone B) è stato cercato da alcune squadre di Eccellenza marchigiana, tra cui l’Atletico Gallo, Jesina e Valdichienti.

L'attaccante 2001 Tommaso Lombardi ex San Pietro in Vincoli e Savignanese approda in Eccellenza all'Urbino.