Attualità

Rimini

| 16:17 - 22 Luglio 2022

Bollettino Covid 22 luglio 2022.

Il bollettino Covid Ausl Emilia-Romagna di venerdì 22 luglio riporta 513 nuovi casi nel territorio riminese, dove vi sono stati inoltre 3 decessi (una donna di 87 anni e due uomini rispettivamente di 41 e 84 anni). 5.999 in più rispetto a ieri il totale dei nuovi positivi in Regione. I riminesi in terapia intensiva scendono a 7 (-1) .