La Dolce Vita e Grazia Di Michele al sorgere del sole, prosegue "Albe in controluce"

Eventi

Riccione

| 15:56 - 22 Luglio 2022

Il trio "La Dolce Vita".

Un apprezzatissimo ritorno caratterizza anche il secondo appuntamento delle Albe in controluce, dopo il successo del concerto nella scorsa edizione, quando Le Dolce Vita si esibirono sulla spiaggia accompagnate da un ospite d'eccezione, Riccardo Fogli.

Domenica 24 luglio (ore 5:30), nella spiaggia libera antistante piazzale San Martino, tornano le tre giovani cantanti e splendide interpreti che fondono diverse musicalità, in un genere crossover che non teme limiti e frontiere. Il gruppo vocale che il grande Vincenzo Mollica ha definito "composto da cantanti di grande talento e vocalità, in grado di fare vivere musica pop e musica classica come due vasi comunicanti", è formato da Giada, Martina e Jade e rappresenta una novità assoluta del panorama musicale italiano. La poetica delle Dolce Vita si fonda sull'unione di tre differenti registri e generi vocali: il lirico, il pop e il soul. Le artiste sperimentano le armonizzazioni più raffinate nell'ambito del repertorio evergreen internazionale. Nelle loro corde anche celebri arie selezionate dalla tradizione della musica da camera europea, oltre ai classici del genere rock sinfonico.

Sul palcoscenico davanti al mare delle Albe in controluce di domenica 24 luglio, anche una grande cantautrice italiana, Grazia di Michele, protagonista della scena discografica degli anni '70, '80 e '90, nota al grande pubblico per il suo ruolo di insegnante di canto nel talent show Amici. Tanti i brani di successo nel corso della sua carriera, alcuni dei quali presentati nelle diverse edizioni del Festival di Sanremo e del Festivalbar, tra cui Le ragazze di Gauguin vincitore della Vela d'argento, Gli Amori Diversi, cantato in duetto con Rossana Casale e giunto al terzo posto a Sanremo nel 1993, Sha la la, per il quale è stato realizzato un video musicale diretto da Salvatores, Se io fossi un uomo, del quale esiste anche una versione cantata in inglese e italiano con Randy Crawford che la portò in classifica anche all'estero. Nel 2021, Grazia di Michele coinvolge alcune colleghe con il brano Anime di vetro, per promuovere la canzone d'autore femminile e sensibilizzare contro ogni forma di discriminazione.

Ingresso libero