Enea Bastianini e Polizia per dire 'no' alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti Per l'occasione Rimini ospiterà il Pullman Azzurro della Polizia di Stato

Attualità Rimini | 15:13 - 22 Luglio 2022 Pullman azzurro (foto dal sito della Polizia di Stato). Nella giornata del 23 luglio 2022 alle ore 11.00 la città di Rimini, precisamente in Piazzale Kennedy, ospiterà il Pullman Azzurro della Polizia di Stato.

In tale occasione verrà tenuta una conferenza stampa di presentazione dell’evento dal Sig. Questore della Provincia di Rimini D. ssa Lavezzaro unitamente al Sig. Dirigente la Polizia Stradale Dr. Magliozzi

Sarà attuata una campagna di sensibilizzazione mirata al contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti oltre ad affrontare temi sulla sicurezza stradale, grazie ad agenti specializzati.

All’evento parteciperà, inoltre, in qualità di testimonial Enea Bastianini, pilota del Team Gresini Racing MotoGP.



