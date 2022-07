Litiga in un locale e all'arrivo della Polizia li aggredisce: arrestato

Cronaca

Rimini

| 14:59 - 22 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Nelle prime ore di questa mattina (22 luglio), verso le 3:20, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un ragazzo argentino per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale. Giunta una segnalazione per un litigio all'interno di una discoteca sul Lungomare Tintori, all'arrivo dei poliziotti il giovane, molesto e probabilmente ubriaco, si dimenava e proferiva frasi minacciose nei loro confronti. Divenuto anche aggressivo il ragazzo ha iniziato a colpire uno degli agenti con calci e gomitate. Bloccato, è stato in seguito accompagnato in Questura e arrestato, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà sempre oggi presso il Tribunale di Rimini.