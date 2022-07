Rubavano tra gli ombrelloni, beccate da tre poliziotti fuori servizio. Coppia di giovani ladre arrestata

Cronaca

Rimini

| 14:45 - 22 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Si aggiravano con fare sospetto tra gli ombrelloni di uno stabilimento balneare del Lungomare Murri. Nella giornata di ieri (21 luglio) due giovani donne bulgare perlustravano tutti gli ombrelloni che incrociavano, quando ad un certo punto con un’azione fulminea, mentre una fungeva da “palo”, l’altra asportava uno zaino dall’ombrellone di due turisti, sdraiati di spalle. Seguite fin dal principio da tre agenti fuori servizio della Polizia di Stato di Rimini, già sospettosi dell'attività illecita delle due, alla loro vista hanno tentato la fuga. Inseguite e poi fermate, in possesso dello zaino rubato, le due donne sono state accompagnate in Questura e tratte in arresto per il reato di Furto Aggravato in Concorso, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà oggi (22 luglio) presso il Tribunale di Rimini. Lo zaino era stato subito riconsegnato ai proprietari.