Prostituzione tra Bellariva e Miramare: la Polizia intensifica i controlli

| 14:20 - 22 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Nella serata di ieri (21 luglio) la Questura di Rimini ha predisposto ulteriori servizi finalizzati a prevenire e a contrastare il fenomeno della prostituzione nel territorio del Comune di Rimini. Tali servizi saranno organizzati periodicamente nel corso dell’estate, in particolar modo nelle zone di Bellariva e Miramare.



Numerosi agenti della Questura di Rimini, coadiuvati da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e dalla Polizia Stradale di Rimini, hanno verificato che nelle prime ore serali, fino alle 22:30 circa, la zona era tranquilla e gremita di turisti, giovani e famiglie con bambini, mentre dalle 22:30 in poi, invece, il fenomeno si rendeva sempre più evidente.



Il bilancio della serata è stato altamente positivo: sono stati effettuati numerosi controlli ed identificazioni, oltre che denunce in stato di libertà.



I servizi di controllo straordinario hanno inoltre consentito di elevare sanzioni amministrative, in base all’ordinanza sindacale.