Il bel gesto del Maresciallo: trova portafoglio con 1800 euro e lo restituisce al turista

| 13:12 - 22 Luglio 2022

Si trovava a Riccione quando, per strada, ha notato un portafoglio a terra. Subito dopo, la scoperta che, all'interno, vi erano banconote per un valore di 1800 euro, oltre ai documenti. Un Maresciallo dei Carabinieri di Rimini non ha dubitato un attimo e, grazie ad uno dei documenti custoditi nel portafoglio, è riuscito a risalire all’identità del proprietario il quale, una volta rintracciato, è risultato essere un turista straniero in vacanza nella “Perla Verde” romagnola. La gioia è giunta quando il turista, dopo poco tempo, ha sentito squillare il proprio telefono. Dall’altro lato della cornetta erano i Carabinieri della Compagnia di Rimini, lo hanno poi invitato in caserma per restituirgli il portafoglio smarrito. Ha poi spiegato, ancora incredulo, che era affranto e convinto di non avere speranze di ritrovarlo. Ha concluso che quei contanti gli servivano per le ferie, ringraziando il Carabiniere per il gesto di altruismo e civiltà.