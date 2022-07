Il forum giovani della Regione a Rimini: il programma di Youz

Eventi

Rimini

| 12:54 - 22 Luglio 2022

Foto dalle passate edizioni (dal sito della Regione ER).

Youz è il forum giovani della Regione Emilia-Romagna e il 26 luglio fa tappa a Rimini in piazzale Kennedy per un evento, articolato in laboratori, che parte alle 17.30 e va avanti fino alle 22.



Un'occasione per elaborare idee e proposte volte alla definizione partecipata delle future politiche regionali per le nuove generazioni, attraverso lo sguardo, il punto di vista e il contributo degli Under 35 e delle realtà che lavorano a stretto contatto con l'universo giovanile. I temi trattati saranno molteplici e spaziano dal lavoro alla casa, dall'ambiente alla sostenibilità, passando per il capitolo dei diritti civili ed LGBTQ+. Ciascun partecipante potrà apportare una sua proposta e idea, per stimolare un dibattitto costruttivo e plurale.



"Una giornata dei giovani e per i giovani che ha l'obiettivo di dare voce appunto alle nuove generazioni e a quell'insieme di organizzazioni, associazioni, enti e istituzioni che si occupano di ragazzi in ambito educativo, formativo, lavorativo, sociale, sanitario, aggregativo, ricreativo, sportivo religioso e culturale - spiega Francesca Mattei, assessora alle Politiche giovanili del Comune di Rimini –. Una bella opportunità per dare vita a un confronto aperto, libero, stimolante, in cui ogni presente potrà esprimere la propria opinione sul presente e sul futuro del nostro territorio, con l'obiettivo di migliorare le politiche pubbliche regionali".



Programma



• ore 17.30-18 | Fiera delle opportunità: le realtà giovanili del territorio si presentano



• ore 18-18.15 | Apertura dei lavori e saluti istituzionali



• ore 18.15-20 | Laboratorio giovani YOUZ - Closer sulle Linee di indirizzo regionali sull' inclusione sociale • Laboratorio Enti locali e Operatori dei servizi per i giovani "Come progettare azioni innovative sui territori attraverso le opportunità offerte dalla Regione?"



• ore 20-20.15: Restituzione dei laboratori e intervento di @ellyesse Vice-Presidente @regione_emiliaromagna





• ore 20.15-22: Food&Drink + dj set



I posti ai laboratori sono limitati e consentiti previa iscrizione online al seguente link: https://platform.eventboost.com/e/youz-2022-terza-tappa-rimini/32218?fbclid=IwAR2dAf9hp7oSMtD5_NY2xCAdyymW7YU_t3iPAXJA6c6XG_vHSCmB0PTAHWc