Calcio RSM, la Virtus Acquaviva tessera Ivan Buonocunto

Sport

Repubblica San Marino

| 12:11 - 22 Luglio 2022

Ivan Buonocunto.

La Virtus Acquaviva ha tesserato un top player. Si tratta di Ivan Buonocunto, centrocampista classe 1986, ex Rimini e Forlì, Pesaro, San Marino ed Alessandria. Dice il nuovo acquisto: “Vogliamo sicuramente migliorare la posizione di classifica dello scorso anno e toglierci delle soddisfazioni. Per farlo non sarà semplice, ma credo che con il gruppo la voglia di lottare e aiutarsi tutti l’uno per l’altro possiamo raggiungere gli obiettivi che la società si aspetta”.

In che ruolo sarà utiizzato?

"Non ho ancora parlato con il mister, ma sono a disposizione sua e della squadra per dare un contributo importante".