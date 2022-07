La grande musica jazz arriva a Montefiore con artisti nazionali ed internazionali

Eventi

Montefiore Conca

| 11:56 - 22 Luglio 2022

Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani.

Conto alla rovescia a Montefiore Conca per il Siege Jazz Festival, l'innovativa rassegna per la direzione artistica di Arianna Piermarini e la direzione tecnica di Roberto Amalfitani, con la collaborazione e la partecipazione del Comune di Montefiore Conca e dell'associazione culturale Aktivamente, che durante l'estate porterà la grande musica jazz nella cornice dell'Arena Raciti. Dal 28 luglio al 6 agosto, sul palco del Siege Jazz Festival si alterneranno artisti nazionali e internazionali, che con le loro note renderanno magica e indimenticabile l'atmosfera in uno dei Borghi più belli d'Italia.



Qui le date in programma.



Tutti i concerti si svolgeranno alle 21.15 nell'Arena Filippo Raciti (Montefiore Conca). Già partite le prevendite dei biglietti, disponibili sulla piattaforma Live Ticket