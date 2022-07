Tennis, a Riccione tappa del circuito nazionale 'Joma Junior Tour'

Sport

Rimini

| 11:54 - 22 Luglio 2022

Diletta Sabbioni con la maestra Federica Cerri.

Il tennis giovanile di qualità fa tappa nella Perla Verde. Da domani (sabato) al 31 luglio al Tennis Club Riccione va in scena una bella tappa del circuito “Joma Junior Tour” Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Sono ben 159 i giocatori già al via negli otto tabelloni in programma, con tutti gli agonisti di vertice del Club della Perla Verde. Di questi ben 36 sono gli Under 10. Nell’Under 12 maschile si parte con il tabellone Nc, i big di quello finale sono il 4.1 Christian Ottaviani ed i 4.2 Mattia Pettenati e Lorenzo Ravaglia.

Nell’Under 12 femminile la n.1 è Diletta Sabbioni, n.2 Lavinia Porisini, entrambe del Tc Riccione. Nell’Under 14 femminile guidano le fila la 3.2 Beatrice Bruni Lotti, la 3.3 Agnese Stagni e le 3.4 Chiara Pagliarani e Camilla Fabbri. Nell’Under 14 maschile primo tabellone per gli Nc, i big sono i 3.4 Beniamino Savini ed Andrea Modenese ed i 3.5 Gabriele Sgroi, Maximo Alejandro Loreto Martinez ed Enea Vinetti. Nel tabellone finale dell’Under 16 maschile n.1 Andrea Bacchini, n.2 Federico Strocchi, entrambi del Tc Riccione. Nell’Under 16 femminile la giocatrice da battere è Vittoria Muratori (CT Rimini).

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.