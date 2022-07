Calcio, Conference Lague: il Tre Fiori cade di misura (1-0)

Sport

Repubblica San Marino

| 11:50 - 22 Luglio 2022

Il tecnico Andy Selva.

Sconfitta di misura per il Tre Fiori nell'andata del secondo turno di qualificazione di Conference League sul campo del B36 (1-0). Il risultato si sblocca al 39' della ripresa grazie a Johansen. Tra una settimana il match di ritorno in cui il Tre Fiori ha tutte le carte in regola per piazzare un’altra impresa e continuare così l’avventura europea.



Il tabellino



B36 (4-2-2): Lamhauge; Hoholt, Solheim, Nattestad, Egilsson (27’ st Heinesen);

Jacobsen (35’ st Nissen), Johansen, E. Nielsen (35’ st Enevoldsen), H. Agnarsson

( 43 ’ st M. Agnarsson); B. Nielsen, Przybylski (43’ st Samuelsen). All.: Brimsvik.

TRE FIORI (3-5-2) :Semprini; De Lucia, Pezzi, Grani; Mantovani (52’ st Matteoni),

De Falco, Adami, Rastelli, Lo Russo; Goh, Gjurchinoski (36’ st Mani). All.: Selva.

ARBITRO: Nobre (Portogallo).

RETE: 39’ st Johansen.

AMMONITI: Jacobsen, Semprini, B. Nielsen, Adami, Pezzi, Johansen, Grani, Nattestad, Rastelli