Riccione, perde il controllo del motorino e finisce contro il guard rail: ferito 75enne

Cronaca

Riccione

| 11:43 - 22 Luglio 2022

Un 75enne a bordo di un motorino è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 11 di oggi, venerdì 22 luglio. E' successo a Riccione in via Colombarina nei pressi del cavalcavia dell'autostrada. Per cause ancora al vaglio l'anziano ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guard rail. Gli operai di un cantiere vicino hanno visto la scena, prestando i primi soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Azzurra di Riccione che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il 75enne è stato portato al Bufalini di Cesena. Per i rilievi la Polizia Locale Corpo Intercomunale di Riccione.