Bellaria, Gran Galà degli Studenti con premiazione anche dei 'super maturandi'

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:35 - 22 Luglio 2022

Immagine di repertorio.

Tutto pronto a Bellaria Igea Marina per il Gran Galà degli Studenti: manifestazione organizzata dall'Assessorato alla Scuola in cui i singoli ragazzi, ma anche alcune classi nel loro complesso, saranno premiate per quanto fatto nel corso dell’ultimo anno scolastico. Appuntamento fissato per lunedì 25 luglio, a partire dalle 20.30 circa, presso il parco della Casa Rossa di Alfredo Panzini.



Tra gli alunni più meritevoli che saranno gratificati lunedì sera, anzitutto i 27 che sono stati licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado con il massimo dei voti, ossia 10 oppure 10 e lode: per i 24 di loro che sono residenti a Bellaria Igea Marina, anche un buono spesa per materiale scolastico da 50 euro. Un premio di 100 euro sarà poi consegnato agli 11 ‘super maturandi’ di Bellaria Igea Marina che hanno conseguito il diploma con il voto di 100/100; un buono da 50 euro in arrivo anche per gli otto ragazzi che si sono distinti nel contesto dei giochi matematici a cui hanno aderiti gli istituti ‘Bellaria’ e ‘Igea’. Stesso riconoscimento accompagnato da un encomio, anche per una ragazza e un ragazzo che sono giunti terzi alla corsa campestre provinciale di quest’anno.



Grazie alla collaborazione di Costa Parchi lunedì sera verrà consegnato un ingresso gratuito a un parco a scelta, ai cinque alunni che si sono distinti con rappresentazioni grafiche, pensieri o riflessioni, nel contesto del progetto “Nati per camminare”. Menzioni speciali saranno poi rivolte agli alunni già premiati dal Lions del Rubicone nell’ambito dell’iniziativa “Siamo tutti connessi”.



“Un grande happening, in cui vogliamo che a festeggiare sia il mondo della scuola, della formazione e della socializzazione nella sua interezza, vero motore trainante della nostra comunità: lo è stato anche nell'ultimo biennio, riuscendo con tutte le sue componenti, dagli alunni agli insegnanti, a ben disimpegnarsi rispettando al contempo le prescrizioni legate alla pandemia”, spiega l’Assessore alla Scuola Adele Ceccarelli. “Anche per questo”, continua, “da un lato premieremo tutte quelle classi che, a diversi livelli, hanno preso parte a giornate importanti di sensibilizzazione dedicate a temi quali ambiente, pace e legalità; dall'altro, volendo gratificare il mondo della formazione nella sua continuità, doneremo materiale di cancelleria anche agli istituti per l'infanzia che hanno aderito quest’anno a giornate ecologiche ed a particolari attività di tipo ambientale. Nel complesso, anche grazie ai partner del Gran Gala, lunedì sera andremo a distribuire ai nostri ragazzi oltre 3.600 euro tra premi e buoni spesa.”



La serata sarà allietata dal dj set di Virginia Lazzarini; ultima ma non per importanza anche la presenza dell’Accademia Panziniana, che si occuperà lunedì di service e logistica, donando inoltre libri e omaggiando i migliori studenti con un primo anno di iscrizione gratuita alla stessa Accademia.