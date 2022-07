Baseball, New Rimini chiude la seconda fase contro la capolista

Sport

Rimini

22 Luglio 2022

Yuri Cortesi.

Le possibilità che restano a Mediolanum New Rimini di evitare i play out passano dall’ottenere due vittorie a Modena, contro la capolista del girone e inseguita da Crocetta ad una sola vittoria. Le gare in Emilia sono in programma domani alle 15.30 e 20.30.



Un compito arduo, che conclude il calendario dei riminesi prima del turno di riposo, mentre Hermes Sala Baganza, l’avversario che sopravanza i riminesi di una vittoria (in vantaggio nello scontro diretto) avrà quattro gare casalinghe (domenica con Athletics Bologna e all’ultimo turno contro Crocetta) per centrare la vittoria necessaria alla salvezza e ad evitare i play out.



All’andata, fra Comcor Modena e Mediolanum New Rimini finì 1-1.





“Non siamo dove volevamo essere – il commento della presidente Alessia Valducci – perché restiamo convinti che il valore della squadra assicurasse una salvezza alla fine della seconda fase. L’inserimento di Eriel Carrillo è stato molto positivo e pur avendo un monte piuttosto corto quanto a lanciatori, confidavamo in una classifica diversa. Purtroppo abbiamo imboccato un tunnel nel quale sono coincisi il diffuso calo di forma, alcuni errori e diversi episodi sfortunati, con infortuni e sconfitte anche rocambolesche. Il baseball però è questo e diamo merito a chi ha saputo fare meglio. Ora ci rimbocchiamo le maniche, vorrei vedere già a Modena uno spirito battagliero, non abbiamo nulla da perdere e dai diamanti arrivano spesso sorprese. Dovesse andar male, comunque dobbiamo preparare le gare dei play out mostrando subito il carattere e la determinazione che serviranno”.







La giornata del girone F1 si completa col confronto fra Sala Baganza e Athletics Bologna. Riposo per Crocetta.