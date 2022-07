Assegnazione chiosco alla Rocca, il Comune deve risarcire i fratelli Paesani

Attualità

Rimini

| 09:56 - 22 Luglio 2022

Lucio Paesani.

Il comune di Rimini è stato condannato a risarcire la società The Sun, dei fratelli Paesani, per la vicenda relativa all'assegnazione del chiosco alla Rocca vicino a Castel Sismondo. Il Tar dell'Emilia Romagna ha accolto il ricorso presentato dai fratelli Paesani. La vicenda parte nel 2019 quando la società The Sun si aggiudicò la gestione del chiosco. In seguito l'aggiudicazione venne annullata in quanto la Soprintendenza aveva dato l'autorizzazione solo per l'utilizzo dello spazio stagionalmente e non annualmente. Il comune aveva poi indetto una seconda gara, vinta da Rinaldini Pastry Spa. I Paesani avevano fatto una prima richiesta al Tar, respinta ad inizio anno. La nuova sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale datata 20 luglio ha invece accolto le richieste della The Sun Srl, difesa dagli avvocati Franco Fiorenza ed Antonio Salomone, condannando il Comune di Rimini a risarcire la società per 19.836,50 euro per "condotta scorretta dell’amministrazione, incentrata sulla confusione generata dalle regole di gara". A questa cifra vanno aggiunti anche 4000 euro a titolo di compenso per la difesa tecnica.



Lucio Paesani ha così commentato la sentenza del Tar "Per la terza volta una delibera del Comune di Rimini è stata annullata dai giudici del Tribunale Amministrativo Regionale.

Si dice che due inizi fanno una prova. Siamo già a tre. Nei primi due si parlava di tende e dehors, ed in tutti e due i casi, prima il Tribunale ci ha assolto, poi il Tar ha bloccato l'ordine di demolizione. Qua la cosa secondo me è più grave. È grave in quanto i responsabili del Comune, dopo aver messo a bando ciò di cui non disponevano, anziché chiedere scusa e cercare una soluzione condivisa e legale, hanno d'imperio annullato un atto, come se l'aggiudicazione non fosse mai avvenuta. Un modo pericoloso di gestire i bandi pubblici. Sicuramente non trasparente e non democratico. Non solo. Gli atti sbagliati possono causare danni.



Qua sono piccole cifre, 24.000 euro. che si sommano ad altri 4000 precedenti. Però la cosa testimonia o lo scarso grado di preparazione di questi funzionari pubblici, o, e sarebbe ben più grave, l'asservimento dei dirigenti ai voleri della politica, anche quando la legge non lo consente. Auspico che il Sindaco e le forze politiche, nel rispetto dei cittadini riminesi, mettano i responsabili dinanzi alle proprie responsabilità. Anche economiche."