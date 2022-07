Pennabilli, una serata per il rifugio Casa Selvatica e i cani ospiti della struttura

Eventi

Pennabilli

| 09:45 - 22 Luglio 2022

Alcuni ospiti di Casa Selvatica.

Una serata dedicata ai cani ospiti del rifugio Casa Selvatica di Petrella Fiume. Sabato 30 luglio appuntamento con "Le sere selvatiche - Il versante animale". Dalle 17.30 sarà possibile visitare gli spazi del rifugio e gli ospiti di Casa Selvatica. Inoltre visita allo studio dell'artista Dacia Manto, fondatrice di Casa Selvatica. Tra gli altri appuntamenti incontro con lo storico ed l'ex assessore alla Cultura del Comune di Rimini Massimo Pulini. A seguire performance del danzatore e coreografo Claudio Gasparotto. A seguire una cena conviviale.



Casa Selvatica si trova a Petrella Fiume a 2 km da Pennabilli. Fondata da Dacia Manto, accoglie e cura cani provenienti da situazioni di situazioni di disagio, riabilitandoli a una vita libera, favorendo la loro socializzazione e cercando loro adozioni consapevoli. Casa Selvatica accoglie animali che hanno subìto vessazioni, prigionia e abbandono, li riabilita a un’esistenza basata sulla libertà (nessuno è in gabbia) e sulla socializzazione con i propri simili e con l’essere umano.

Per informazioni e per un'eventuale adozione 3457308816.