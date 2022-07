Incidente tra auto e moto: traffico bloccato sulla Sp 49 a San Martino dei Mulini

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 09:31 - 22 Luglio 2022

L'incidente a San Martino dei Mulini.

A causa di un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto è momentaneamente bloccato il traffico in direzione Santarcangelo lungo la strada Provinciale 49: l'impatto tra i due mezzi si è verificato questa mattina, venerdì 22 luglio, intorno alle 9, all'altezza di via Zacconi, poco prima del semaforo della Marecchiese. Sul posto sono giunti i soccorsi che stanno prestando le prime cure al motociclista. In azione anche gli agenti della Polizia Locale Unione di Comuni Valmarecchia, per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.