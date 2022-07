Il Club Nautico di Rimini ospiterà il Campionato Mondiale O’pen Skiff 2023

Sport

Rimini

| 07:41 - 22 Luglio 2022

Rappresentativa Italiana a Maubuisson, Francia, dove si stanno svolgendo i Mondiali 2022.

Il Club Nautico Rimini Asd ospiterà il Campionato Mondiale O’pen Skiff che si svolgerà a Rimini dal 16 al 22 luglio 2023.

La classe Internazionale O’pen skiff, riunitasi il 18 luglio, in Francia a Maubuisson, vicino a Bordeaux, dove si stanno svolgendo i Mondiali 2022, ai quali stanno partecipando anche 3 atleti riminesi del CNR, ha giudicato vincente la candidatura del Club Nautico Rimini Asd assegnandogli l’organizzazione del Campionato Mondiale nel 2023.

“Sono davvero orgoglioso – dichiara il Presidente, Gianfranco Santolini - che il nostro sodalizio abbia ottenuto questo importante riconoscimento. Questa assegnazione, infatti, certifica il buon lavoro fatto negli ultimi anni. Un evento storico e memorabile al quale parteciperanno circa 300 equipaggi provenienti da tutto il mondo e che coincide con i festeggiamenti per i nostri 90 anni. Ringrazio chi ha contribuito al raggiungimento di questa assegnazione e per la fiducia che ha riposto in noi la Classe O'pen Skiff.

L’importanza degli eventi, che il CNR organizza ogni anno, ha sempre una grande ricaduta sportiva per il nostro Club ed economica per il territorio, una grande opportunità per la città e per il suo indotto turistico.

Adesso comincia un intenso lavoro per organizzare questo importante evento, che dovrà essere memorabile per chi vi parteciperà, per noi e per la nostra città! “



Diversi i punti di forza della candidatura italiana riconosciuti dai membri della classe internazionale: una collocazione logistica eccellente per trasporti e alloggio, la qualità organizzativa riconosciuta al Club, una location con caratteristiche tecniche che garantiranno condizioni di gara ottimali.