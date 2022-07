Cooperazione sociale, il Millepiedi di Rimini in festa a Casa Macanno

Eventi

Rimini

| 07:36 - 22 Luglio 2022

Cooperativa il Millepiedi.

Domenica 24 luglio presso Casa Macanno (Via Macanno 168) la Cooperativa Sociale il Millepiedi apre le porte a soci, dipendenti, amici e istituzioni per una grande festa della cooperazione sociale.

L’appuntamento è dalle 18.30 fino a tarda sera, con eventi, spettacoli e musica.

Due eventi imperdibili sono la presentazione del Progetto Puntiamo al Podionel quale si assisterà ad una dimostrazione di Rally Obedience (disabilità mentale e attività agonistica con i cani).

Alle 19.30 invece la presentazione del Bilancio Sociale della Cooperativa e la presentazione della nuova immagine coordinata (a cura dell’agenzia di comunicazione Kaleidon).

Dalle 19.00 sarà aperto il punto ristoro, con la possibilità di cenare insieme.

L’evento, fortemente voluto da parte della Cooperativa come momento di incontro, scambio, confronto, è aperto a tutti.