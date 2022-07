Cronaca

22 Luglio 2022

Una 51enne si è sentita male nel pomeriggio di giovedì in spiaggia a Viserba. La donna si trovava al bagno 25 quando, intorno alle 17, è stata soccorsa dai bagnini di salvataggio per una sindrome da sommersione. Si trova ora in ospedale a Rimini in condizioni serie. Sul posto un'ambulanza, un'automedica e la Capitaneria di Porto.