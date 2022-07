Meteo: picco del caldo sabato 23 luglio, massime fino a 39 gradi

Attualità

Rimini

| 19:31 - 21 Luglio 2022

Foto Pierluigi Missiroli.





Picco del caldo previsto sabato (23 luglio), quando avremo massime di +38°C/+39°C nel riminese. Giornate di caldo afoso fino almeno a martedì (26 luglio), con valori termici notturni non al di sotto di +24°C/+26°C, poi da mercoledì (27 luglio) è atteso un graduale calo delle temperature.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 21\07\2022 ore 18:25



Venerdì 22 luglio



Stato del cielo: sereno, eccetto per innocui addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +19°C e +24°C e massime comprese tra +30°C e +36°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 23 luglio



Stato del cielo: parzialmente velato al mattino e nella prima parte del pomeriggio, velato tra tardo pomeriggio e sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +21°C e +25°C e massime comprese tra +32°C e +38°C con locali picchi di +39°C nell’entroterra.

Venti: di brezza lungo la costa, da Sud-Ovest nell’interno.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 24 luglio



Stato del cielo: poco nuvoloso, fino a nuvoloso nel pomeriggio sull’Appennino riminese.

Precipitazioni: sporadiche nel corso del pomeriggio sui rilievi appenninici.

Temperature: minime comprese tra +20°C e +25°C e massime comprese tra +29°C e +34°C.

Venti: deboli da Nord-Ovest, in rotazione ai quadranti orientali nel pomeriggio.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: la giornata di lunedì 25 luglio trascorrerà ancora all’insegna di sole e caldo con massime fino a +35°C nel riminese. Primi cenni di cambiamento a livello meteo nella seconda parte di martedì 26 luglio, quando qualche veloce rovescio o temporale coinvolgerà le zone interne del riminese. A partire da mercoledì 27 luglio si prevede un graduale rientro delle temperature entro la media del periodo: dai +35°C/+37°C dei giorni precedenti a più sopportabili valori di +28°C/+31°C.

