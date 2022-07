Venerdì torna a Milano marittima il Vip Master di Tennis

Attualità

Milano Marittima

| 18:06 - 21 Luglio 2022

Foto Ballante.

Venerdì 22 e sabato 23 luglio, a Milano Marittima, organizzato da Mario e Patrck Baldassarri, torna per la 31^ Edizione, la ormai famosa manifestazione Vip Master di Tennis. Entrambe le serate verranno trasmesse in diretta TV da Teleromagna e Trc Sky (canale 518 - per l'Emilia Romagna canale 15). Quest'anno si affronteranno sulla terra rossa, del Circolo Tennis di Milano Marittima, per raccogliere fondi, che gli organizzatori devolveranno, come ogni passata edizione, Soubrette, Attrici, Giornalisti e personaggi Sportivi : Anna Falchi, Matilde Brandi, Valeria Marini, Arrigo Sacchi, Idris Sanneh, Maurizio Ferrini, Francesca Cipriani, Francesco Salvi, Maria Laura De Vitis, Mila Suarez, Maura Anastasia, Samuele Sbrighi, Edoardo Raspelli, Loredana Mendicino, Beppe Boni, G.B. Oliviero, Giuseppe Cruciani, Paolo Pambianco, Umberto Crocetti, Davide Cassani e Moreno Mannini. E comunque l'elenco dei Vip chr saranno presenti, è in continuo aggiornamento.



Venerdì sera, al termine delle gare, verrà offerto un ricco buffet ai Vip, alle Autorità ed agli Sponsor, all'Hotel Aurelia, prima di trasferirsi al Bagno Paparazzi 242 dove gli invitati potranno ascoltare musica e ballare sotto le stelle. Mentre il sabato, il buffet del pranzo e la cena di gala al termine delle premiazioni, si terranno al Paparazzi 242 da Patrick Baldassarri. Foto Ballante